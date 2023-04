Wird Sturm heuer Meister? Das sagen die Grazer

Der SK Sturm lässt die Fußball-Sympathisanten in Graz hoffen, die Mannen von Christian Ilzer sind wenige Runden vor Schluss im Meisterrennen. Am Sonntag kann man Red Bull Salzburg von Platz eins holen. Die „Steirerkrone“ hörte sich in der Murstadt um. Der Optimismus ist groß. Aber sehen Sie selbst.