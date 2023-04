Jagd auf Rekorde: Neue Liebe als heiße Motivation!

„Marathon veränderte mein Leben!“

Bei der Präsentation des Männer-Spitzenfeldes machte Bethwell Yegon (Kenia) den besten Eindruck. Er weist eine persönliche Bestzeit von 2:06:14 Stunden auf und will diese in Wien unbedingt verbessern. “Durch den Marathon hat sich mein Leben verändert„, sagt Yegon, der ebenfalls in Iten trainiert. Das Überraschende für den Veranstalter: Zunächst hatte Mark Milde ihn gar nicht auf seiner Rechnung. Über seinen Manager aber verständigte der Kenianer, dass er in Wien - und nicht erst am 7. Mai in Prag - laufen wolle. Grund: “Ich war in so guter Form, dass ich nicht länger warten wollte!„ Motivation hat er übrigens auch durch eine junge Liebe erhalten, für die er den Wien-Sieg holen möchte. “Ich habe eine neue Freundin", strahlte Bethwell Yegon. Was allerdings seinen Vater stört, der strikt gegen diese Beziehung ist…