Morddrohung nach 60 Ehejahren: Mann vor Gericht

Alte Liebe rostet doch

„Ich habe immer gemacht, was sie gesagt hat“, so der Angeklagte vor Gericht. Begonnen hätten die Probleme bereits vor einem Jahr. Denn seit Mai vorigen Jahres lebt das Paar getrennt. Was den 87-Jährigen jedoch nicht von regelmäßigen, unangemeldeten Besuchen samt Mehlspeise abhielt. Mit Erfolg: Denn im November ging es auf „Liebesurlaub“ in eine Therme.