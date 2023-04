Bürgermeister sorgt für Wohnglück bei Dorfjugend

Martin Radatz (58) aus Leithaprodersdorf ist Sport-und Geografie- professor sowie Administrator am Don Bosco-Gymnasium in Unterwaltersdorf. Auch als ÖVP-Bürgermeister sind dem Familienvater die Bedürfnisse der Dorfjugend ein großes Anliegen. Deshalb sorgt er mit den Gemeinderäten Yannic Sommer (29) und Christian Paulhart (28) dafür, dass im Ort in Kooperation mit der „Neuen Eisenstädter Wohnbaugesellschaft“ Starterwohnungen für junge Erwachsene entstehen.