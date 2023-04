Mit Solarstrom lacht Klimaschutz vom Himmel

Ökologisch saubere Energie

In der (Öko-)Tat spricht wirklich alles für die himmlischen Energien: Die Sonne wird noch Milliarden Jahre scheinen, bevor ihr Wasserstoffvorrat aufgebraucht ist. Und jedes Jahr strahlt das 10.000-Fache des Weltenergiebedarfs auf die Erde nieder. In Summe liefert uns in Österreich der Himmelskörper 92.000 TWh jährlich an ökologisch sauberer und daher in jedem Sinne nachhaltiger Energie. Genau das sind auch Fakten, die uns von der „Krone“ und die „Bessere Energie“ anspornen, genau diese sanfte Öko-Revolution in ganz Österreich voranzutreiben.