Fahrer flüchtete in Tirol nach Crash gegen Baum

Zu einem kuriosen Einsatz kam es in der Nacht auf Donnerstag in Niederndorf (Bezirk Kufstein) in Tirol. Polizei und Feuerwehr wurden zu einem Pkw-Unfall gerufen. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Eine Suche mit Wärmebildkamera blieb erfolglos. Wenig später fanden Beamte den möglichen Lenker.