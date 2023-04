Seilbahner „sind stärker zurück als jemals zuvor“

Offiziell eröffnet wurde am Mittwoch die Interalpin-Messe in Innsbruck. Alles, was Rang und Namen in der Seilbahnbranche hat, ist dort auch noch am Donnerstag und Freitag vertreten. „Wir sind wieder zurück, stärker und besser als jemals zuvor“, sagte Österreichs oberster Seilbahner Franz Hörl bei der Eröffnung. „Die Messe ist eine Plattform für den Austausch, Partnerschaften und Freundschaften“, freute sich auch Messe-Direktor Christian Mayerhofer. Für WK-Präsident Christoph Walser ist die Interalpin „die Leitmesse im alpinen Bereich und Tirol Weltmarktführer im Seilbahngeschäft“.