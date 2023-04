Zukunft des Skifahrens mindestens 50 Jahre sicher

Bei der Seilbahntagung am Mittwoch am Rande der Interalpin-Messe in Innsbruck zog der ÖVP-Politiker eine durchaus positive Bilanz. In der Wintersaison 2022/2023 habe die Branche fast an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen können, die meisten Skigebiete hätten die „Pandemie überwunden“. Vergleichbar sei die Saison mit 2019/2020 gewesen, als gegen Saisonende die Pandemie ausgebrochen war.