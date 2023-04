Jeden Spritzer Blut genau unter die Lupe genommen

Die Spurenlage am 12. Februar war für die Polizei am Sternstein schwierig, der Kampf zwischen Samuel Z. (19) und Stefanie R. (19) hat sich im BMW und außerhalb auf einer verschneiten Forststraße abgespielt. Die einzigen Aussagen über den Ablauf - bekanntlich gestand Samuel, seine Begleiterin nach einem Streit mit einer Schneestange erschlagen zu haben - stammen vom mutmaßlichen Mörder. Der junge Mühlviertler gab zuerst an, schizophren zu sein. Doch das widerlegte die forensische Psychiaterin Adelheid Kastner: gefährlich, aber zurechnungsfähig.