Neue blaue Parkzone in Krems sorgt für Aufregung

In der vergangenen Sitzung wurde nämlich die Errichtung einer neuen Parkzone in Stein, wo der Gemeinderat auch tagt, beschlossen. Ab 1. Juli gilt im Stadtteil an der Donau eine blaue Parkzone. 50 Cent müssen dann für eine halbe Stunde Parken entrichtet werden - auch in Stein greift ab diesem Mindestbetrag dann zumindest aber die „Gratis-Stunde“. Politisch bleibt das Thema Parken in Krems aber traditionsgemäß heftig umstritten.