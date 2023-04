Frankreich: Nestlé muss für Pizza-Skandal zahlen

Den Opfern solle dadurch eine „gerechte Entschädigung“ zukommen, wie der Anwalt Pierre Debuisson, der 63 Opfer vertritt, in einer separaten Erklärung schrieb. Debuisson hatte Nestlé wegen „grober Fahrlässigkeit“ vor dem Gericht in Nanterre verklagt und eine Entschädigung in Höhe von 250 Mio. Euro für seine Mandanten gefordert. Die Anhörung in dem Fall war für den 9. Mai vorgesehen gewesen.