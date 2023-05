Auf diesen Stränden kann man den Urlaub genießen

Weißer Sandstrand in Medulin

Der Sandstrand der Ortschaft Medulin ist einer der wenigen großen Sandstrände im Norden Kroatiens und bei Badegästen, die Istrien als Reiseziel gewählt haben, sehr beliebt. Der eineinhalb Kilometer lange Sandstrand Bijeca mit einem flachen Einstieg ins Meer und den vielen begleitenden Angeboten ist der ideale Ort für einen ganztägigen entspannenden Aufenthalt und bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Als Ausflüge bieten sich in diesem Paradies an der Adria zahlreiche Sportmöglichkeiten sowie mittelalterliche Städte an.