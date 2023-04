Wildtiere reagieren im Frühjahr besonders sensibel

Rücksicht nehmen in der Natur

Der niederösterreichische Jagdverband appelliert zudem, bei der Freizeitgestaltung in der Natur bestehende Gesetze und grundsätzliche Verhaltensregeln zu beachten: „Beim Wandern sollte man auf den markierten Wegen bleiben, um nicht in die Lebensräume der Wildtiere einzudringen, wo sich vermehrt Jungtiere finden. Trifft man dennoch auf Jungtiere, ist es wichtig, diese keinesfalls mitzunehmen oder zu berühren, weil sie dadurch vom Muttertier verstoßen werden. Man sollte sich auch nicht zu weit annähern, da so natürliche Feinde auf die Tiere aufmerksam werden. Durch fehlende Vegetation und somit fehlende Deckung wird das weiter verschärft“, so Landesjägermeister Josef Pröll.