Von Backpfeifen und Maulschellen

Aber zurück zum FC Hollywood: Auch an der Säbener Straße in Giesing ist grad der Watschenbaum umgefallen, wie man jüngst über den Kabinenfunk mitbekommen hat. So genau möchte man zwar gar nicht wissen, was dort so los ist, aber nachdem man in München gerade einen begabten Trainer in die Wüste geschickt hat, weil die Vereinsbosse nicht mehr daran geglaubt haben, mit ihm drei quasi obligatorische Titel einfahren zu können, ist die Geschichte nicht ganz uninteressant. Offenbar hat also Sadio Mané den Kollegen Leroy Sané nach dem Match gegen Manchester City zunächst wüst beschimpft und dann ins Gesicht geschlagen, was ihm eine zeitweilige Suspendierung und so etwas wie eine Organstrafverfügung in unbekannter Höhe eingebracht hat.