Alles angerichtet für die überfällige Revanche

Mit Finalmatchpuck eins für Salzburg ist nun in der Eiswelle alles für die längst überfällige Revanche an- und die Gastgeber – in der Serie 1:3 zurück – hergerichtet. Denn auch am Freitag hatte man nach dem 3:0-Heimsieg das Gefühl, dass die Südtiroler mit ihrem Latein am Ende und gebrochen sind. „Wir müssen an unserem Spiel nicht viel ändern, aber endlich treffen“, knurrte der angespeiste Gäste-Trainer Glen Hanlon.