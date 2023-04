Zum Wahlkampf-Finale gibt es nur Teil-Hilfe

Allen voran die FPÖ. Für die Salzburger Blauen ist Parteichef Herbert Kickl fast schon im Dauereinsatz. Er wird auch beim Wahlkampfabschluss am Freitag im Stieglkeller in Salzburg auftreten. Die Grünen haben bei ihrem Abschluss ebenfalls am Freitag Justizministerin Alma Zadic zu Gast. Damit war während dem Wahlkampf die gesamte grüne Ministerriege in Salzburg zu Gast.