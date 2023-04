Medwedew schießt zurück: „Schau in den Spiegel!“

„Lebt in seiner eigenen Welt“

Medwedew sieht das anders: „Es stand 40:0 für mich. Ich gehe auf die Toilette, ich verliere die nächsten zwei Games, er serviert für das Match und behauptet, ich gehe auf die Toilette, damit er schlechter spielt.“ Zverev lebe in seiner eigenen Welt. „Wenn Sascha verliert, können wir vielleicht 25 Interviews von ihm finden, in denen er einige seltsame Dinge sagt. Wenn er sagt, dass jemand unfair spielt, denke ich mir ‚okay, toll. Schau doch mal in den Spiegel.‘“