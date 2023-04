Comeback nach vier und Rücktritt nach fünf Jahren

Nach zwei Podestplätzen ist Schluss

Zeitgleich beendet Richard Rosenstatter seine Tätigkeit als Teamchef des Motorrad-Trial-Nationalteams. Der ehemalige Aktive aus Nußdorf hatte das Team vor fünf Jahren übernommen und 2018 in Tschechien sowie im Vorjahr in Italien prompt zu den ersten Podestplätzen überhaupt geführt. „Meine Jahre, in denen ich selbst als Fahrer in der Mannschaft startete, waren unvergessliche Zeiten. Dass ich dann auch mal as Nationalteam leiten darf, hätte ich mir als kleiner Junge auf meiner Puch-Maxi nie erträumt“, sagt Rosenstatter zum Abschied. Er wird sich künftig dem eigenen Forstbetrieb und der Familiengründung widmen.