Leichen von drei vermissten Italienern gefunden

Der Leiter der Seilschaft (49) konnte sich, wie berichtet, retten und Alarm schlagen. Sein Zustand wurde als „nicht besorgniserregend“ eingestuft. Die folgende Rettungsaktion gestaltete sich wegen des schlechten Wetters schwierig. So konnten weder Hubschrauber von französischer noch von italienischer Seite zum Unglücksort fliegen. Erst am vergangenen Sonntag waren bei einem Lawinenabgang auf dem Armancette-Gletscher am Mont-Blanc-Massiv bereits sechs Menschen gestorben.