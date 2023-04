Wohnungen in der Steiermark werden immer teurer

Deutschlandsberg wird wohl teurer

Wie sich die Preise 2023 entwickeln werden, sei noch nicht abschätzbar. Die Nachfrage nach Wohnungen stieg zuletzt wieder an - nach überstandener Pandemie zieht es vermehrt Leute zurück in die Ballungsgebiete. Preissteigerungen erwartet Gollenz mittelfristig auch im Bezirk Deutschlandsberg: „Durch die Koralmbahn und die damit einhergehende bessere Anbindung an Graz“, so der Fachgruppen-Obmann.