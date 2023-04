Nadine Klein in schweren Highway-Unfall verwickelt

„Sah plötzlich Reifen durch die Luft fliegen“

Klein: „Ich fuhr mit 120 km/h ganz links, als ich plötzlich einen Reifen durch die Luft fliegen sah. Ich konnte nicht mehr reagieren und es gab einen Riesenknall.“ Was passiert war: Bei einem Auto auf der Gegenfahrbahn hatte sich ein Rad gelöst. Es wurde über die Mauer des Mittelstreifens katapultiert - just in dem Moment, als Klein und ihre Freundin vorbeikamen. Das Rad erwischte den Miet-BMW der 37-Jährigen frontal.