Wenn Senioren in virtuelle Welten reisen

Auf Entdeckungsreise

Was in der Realität oft unmöglich scheint, ist in der digitalen Welt meist kein Problem. Mittels Virtual-Reality-Brillen ging es kurzerhand für die Senioren auf eine ganz spezielle Art von Entdeckungsreisen. Ebenso vielfältig wie die Auswahlmöglichkeiten waren auch die Reiseziele dank VR-Brillen und Videos von „VitaBlick“. Ob ab in den sonnigen Süden, oder die vertraute Heimat neu entdecken - in Zusammenarbeit mit der Bücherei Pottendorf wurden mehrere Ausflüge für die „abenteuerlustigen“ Bewohner organisiert.