Leaks deuten auf NATO-Elitetruppen in Ukraine hin

Geleakte US-Geheimdienstdokumente deuten darauf hin, dass westliche militärische Spezialkräfte in der Ukraine im Einsatz sind. So setze etwa Großbritannien in dem Kriegsland rund 50 Kräfte seiner als „Special Forces“ bekannten Eliteeinheit ein, berichten britische Medien übereinstimmend unter Berufung auf eines der Dokumente.