„NATO ist nicht mehr nur Gegner, sondern Feind“

Zur massiven Kritik an dem teilweisen Ausstieg Russlands aus dem New-Start-Atomwaffenvertrag meint der Pressesprecher, dass man sich erst dann wieder an alle Punkte des Vertrags halten werde, wenn die Regierung in Washington auf die Position Moskaus eingehe. „Die Haltung des kollektiven Westens“, angeführt von den USA, müsse sich gegenüber Moskau ändern, so Peskow weiter. Die Sicherheit eines Landes könne nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes gewährt werden.