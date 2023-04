Rinder fristen Dasein zwischen Gülle und Müll

Ebenfalls auf Film gebannt wurde der Kadaver eines Rinds. Dieser liegt am Boden, der Kopf des verendeten Tieres steckt zwischen Gitterstäben. Wie es zu Tode kam, ist unklar. Auch außerhalb des Stalles finden sich Tiere, die wenig artgerecht untergebracht wurden. Zwei Hunde werden in einem Zwinger gehalten, zwei Kaninchen zudem getrennt in Einzelboxen, bemängelt der VGT.