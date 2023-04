Das alte Sudhaus in Ischl wird ein Herzstück

Das geschichtsträchtige Sudhaus in Bad Ischl, in dem von 1833 bis 1965 Sole zu Salz verarbeitet wurde, wird in einen Ort der kulturellen Begegnung umgewandelt – ein längerfristiges Projekt. Aber die Zeit drängt, schon am 20. Jänner 2024 soll hier im ersten Schritt die Ausstellung „Salt.Lake.City“ – das ist das Herzstück der Kulturhauptstadt – eröffnet werden.