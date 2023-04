Ausstellung „Boden g’scheit nutzen!“ zeigt auf!

In der Ausstellung mit informativen wie anschaulichen Tafeln, Fotos wie markanten Zitaten locker in den Raum gestellt, wird veranschaulicht, was weitsichtige Baukultur bewirken kann. So wurde in der Salzburger Gemeinde Thalgau aus einer Landstraße etwa eine Begegnungszone. Im Tiroler Bergdorf Innervillgraten konnte Leerstand modern wiederbelebt werden, um vor allem der Jugend eine attraktive Gemeinde bieten zu können. Bürgerbeteiligung wird in den Projekten im bewussten Umgang mit Boden nicht nur großgeschrieben, sondern auch erfolgreich durchgeführt.