Opa stürzte beim Herumkraxeln mit Enkelsohn ab

Der 62-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberkörper und wurde von seinen Angehörigen erstversorgt. Die alarmierte Rettung konnte jedoch mit dem Fahrzeug nicht bis zur Unfallstelle zufahren und verständigte den Notarzthubschrauber „Christophorus 99“ zur Unterstützung. Dieser konnte den Schwerverletzten mittels Tau vom Unfallort aufnehmen und nach einer Zwischenlandung in ein Krankenhaus in Salzburg einliefern. Der Sechsjährige blieb unverletzt.