Abkehr von der Neutralität? Das sagen unsere Leser

Schlussendlich entscheidet das Volk

Österreich ist bündnisfrei, doch wird das auch in Zukunft weiterhin der Fall sein? Mit dieser Frage werden wir uns wohl in den kommenden Jahren (leider) weiterhin beschäftigen müssen. Doch die Frage, welchen Weg Österreich in Zukunft einschlagen wird, und wer hierbei das letzte Wort hat, beantwortet User Rensualk mit einem Wort treffend.