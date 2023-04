Teurer Ostereinkauf: SPÖ will Lösungen vom Land

Was Hergovich fordert

„Hier ist die Politik gefordert, das Leben der Menschen zu verbessern. Von der Bundesregierung erwarte ich mir, dass endlich die Wettbewerbsbehörde aktiv wird“, erklärt der designierte Vorsitzende der SPÖ in NÖ, Sven Hergovich. Von der Landespolitik erwarte er sich Maßnahmen gegen die Teuerung. Etwa einen Heizkosten-Stopp: „Damit die Menschen in Zukunft wieder mehr Geld in der Tasche haben. “