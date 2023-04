Fans schockiert: SO alt ist Pharrell Williams!

„Er hat den Jungbrunnen gefunden!“

Und so fielen viele in den letzten Tagen regelrecht aus allen Wolken. „Seit wann ist Pharrell Williams 50? Was ist deine Hautpflege-Routine?“, fragte ein Fan im Netz erstaunt nach dem Geheimnis nach dem jugendlichen Aussehen des Musikers. Ein anderer konnte es gar nicht glauben. „Das gibt‘s doch nicht, dass Pharrell Williams schon 50 ist? Er hat den Jungbrunnen gefunden!“