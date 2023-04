Wiens Dauer(b)renner verrät seine Marathon-Tricks

Dieser Mann hat einen Lauf: Bernhard Bruckner ist einer von nur sechs „All Stars“, die seit 1984 alle Vienna City Marathons absolvierten. Am 23. April ist er wieder dabei. Der „Krone“ verrät der 56-Jährige jetzt, warum seine Mutter „schuld“ an der irren Serie ist, wieso er sich vor seinem Debüt in Wien verlief und was unerfahrene Starter unbedingt beachten sollen.