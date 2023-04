Glettler: „Sehnsucht nach Frieden nicht aufgeben“

In Österreich gab es im Vorjahr wieder mehr Kirchenaustritte. In Tirol waren es insgesamt 8500, wenn man die Zahlen der Diözese Innsbruck und des Tiroler Teils der Erzdiözese Salzburg zusammenzählt. Erodiert die Gemeinschaft der Kirche?

Jeder Austritt schmerzt. Ich orte eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit und zugleich eine sinkende Bereitschaft, Teil einer größeren Organisation zu sein. Diese Entwicklung spüren auch andere Interessengemeinschaften, ebenso politische Parteien. Ich will die Lage dennoch nicht dramatisieren. Zur Diözese Innsbruck gehören 359.000 Katholiken. Trotz zahlreicher Verunsicherungen gibt es an vielen Orten eine überraschende Lebendigkeit von Kirche. Und das Interesse nach Spiritualität ist vital. Nur ein Beispiel: In Österreich feiern jeden Sonntag in Summe fast eine Million Menschen die Gottesdienste im Radio, in verschiedenen TV-Sendern oder Online mit.