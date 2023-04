Ein Ehepaar zelebriert den finalen Schlagabtausch

Dass Werner Halbedl sich bei der letzten Probe das Knie verletzt hat, hemmt ihn in seinen Bewegungen, nicht aber in der Darstellung des Gustav, der letztlich ein jämmerliches Bild abgibt. Gezeichnet von der Midlife-Crisis, schafft er es weder sich von seiner Ex zu lösen, noch sich der neuen, viel jüngeren Frau zu offenbaren. Er ist ein „Schiff, das einen Kapitän braucht“. Und dieser tritt in der Figur seiner baldigen „Ex“ Silvia in Aktion, der Ninja Reichert nicht nur eine beeindruckende Präsenz, sondern auch Verletzlichkeit, Bitterkeit und Souveränität verleiht. Der Schlagabtausch zwischen den beiden entwickelt sich dank der umsichtigen Regie zu einem spannenden Abend, der einmal mehr zeigt, wie gut sich anspruchsvolles Theater auch abseits der urbanen Zentren entfalten kann.