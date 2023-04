Was war das für ein Theater um dieses Theater

Neubau oder Umbau?

In diesem Jahr hatte der damalige Landeshauptmann Josef Ratzenböck die Gründung eines Vereins angeregt, der die öffentliche Meinung für einen Neubau aufbereiten sollte, ein Jahr später nahmen die „Musiktheaterfreunde“ ihre Tätigkeit auf. Es folgten Jahre der Diskussionen und Standortsuchen. 1985 etwa entstand die Idee, vis-à-vis des Neuen Rathauses in Urfahr zu bauen, 1989 kam erstmals ein Standort nahe des Volksgartens und des alten UKH ins Gespräch. Auch Umbauten am bestehenden Theaterstandort an der Promenade geisterten immer wieder durch die Überlegungen.