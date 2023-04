Kindergarten-Tarif steigt: Eltern protestieren

Die Tennengauer Gemeinde Puch passte in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter die örtlichen Kindergarten-Tarife an. Die Ganztags-Gebühren für Schulanfängerkinder betragen künftig gar um 36,80 Euro pro Monat mehr - die „Krone“ berichtete. In den vollen Genuss des 100 Euro-Bonus des Landes („Gratis-Kindergarten“) kommen längst nicht alle Eltern.