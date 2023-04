Verordnung stellt Gemeinde vor schwierigen Spagat

Kosten in Realität deutlich höher

Die Vorgaben seien aber von der Realität weit entfernt, kritisiert der Ortschef. Denn für Donnerskirchen sind 30,77 Euro pro Quadratmeter für Grünland vorgesehen und 72 Euro für die Aufschließung. In Summe: 102,77 Euro. Um diesen Quadratmeterpreis sollten die Grundstücke dann wieder an Familien verkauft werden. Mezgolits hat sich die Sache durchrechnen lassen und kommt auf einen ganz anderen Betrag. Inklusive aller Aufwendungen wie Aufschließung, Steuern und Finanzierungskosten ergebe sich ein Preis von 215,20 Euro pro Quadratmeter - mehr als das Doppelte.