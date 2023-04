Obstbauer nach Frostnacht: „Einiges ist kaputt!“

Exakt zwei Jahre ist es her, da standen wir zum Lokalaugenschein in Adi Schmidts hektargroßer Anlage in Buchberg bei Ilz - und am Mittwoch ist es wie ein Déjà-vu: Auch damals sah man Schmidt die Erschöpfung nach durchwachten und durcharbeiteten Frostnächten an. „Es ist schon mühsam“, gibt der Chef vom bekannten „Kirschengut“ zu: „Seit 30 Jahren gehört die Landwirtschaft unserer Familie, 20 Jahre lang hatten wir überhaupt kein Frostproblem - und seit zehn Jahren nimmt’s kein Ende.“