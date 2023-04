Schüler der SMS 10 laufen für Erdbebenopfer

Um den Opfern der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien zu helfen, wurde an der Sportmittelschule 10 in der Wiener Wendstadtgasse 5 eine Aktion ins Leben gerufen, bei der die Schüler mit Sport Gutes tun. 4050 Euro wurden durch die Charityveranstaltung insgesamt erlaufen.