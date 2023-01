Vom Brennpunkt zur ACSL: SMS begeistert Stadthalle

Sportlehrer Ganter und sein Kollege Pöcksteiner kennen sich von ihrer gemeinsamen Zeit im Lehramtstudium sowie der ACSL, wo sie im Basketballteam der Universität Wien gemeinsam auf dem Parkett standen - Ganter als Coach und Pöcksteiner als Spieler. So kam es, dass sich der Trainer auf Anfrage seines Schützlings im September 2022 auf die SMS10 versetzen ließ und die beiden Sportlehrer das Projekt Basketball-Akademie gemeinsam in die Hand nahmen. Die Verbindung der beiden Sportler zur österreichischen College League ermöglicht es den Schülern, in prall gefüllten Hallen Uni-Luft zu schnuppern und bei den heißen Matches hautnah mit dabei zu sein. Fasziniert vom Erfolg sieht der Sportlehrer die Gamedays als „fröhliche Feste, bei denen alle höflich und fair zueinander sind und niemand Gewalt anwenden muss, um an sein Ziel zu kommen.“