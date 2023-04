Elfjährige verkaufte heimlich den Familienhund

Das Kind war am Montag mit dem Yorkshire-Terrier in Essenbach nördlich von Landshut spazieren gegangen, hatte aber wohl keine Lust darauf. So ging die Elfjährige offenbar auf einen ihr völlig fremden Passanten zu und bot ihm den Hund für mehrere Hundert Euro an. Der Unbekannte willigte ein, berichtete die Polizeiinspektion Landshut am Mittwoch.