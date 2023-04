Die Klettermaxis legen am Hilmteich los

Schritt für Schritt, ein Fuß vorsichtig vor den anderen gesetzt – und es wackelt ordentlich in luftiger Höhe! So hanteln sich die ersten Wagemutigen durch die brandneuen Parcours im Kletterwald am Grazer Hilmteich. „Schon als Student hab ich mir gedacht, dieser Wald ist der perfekte Platz für einen Klettergarten“, blickt der Grazer Jakob Kalas zurück. Nun ist sein Traum in Erfüllung gegangen.