Nächstes Gastro-Aus: Haubenkoch sperrt Lokal zu

Seit 2017 hat Oliver Rechberger seine Gäste mit moderner, kreativer Kulinarik verwöhnt, sie mit seinen Gourmet-Menüs in die saisonale und regionale Welt des Genusses entführt. Doch damit ist jetzt bald Schluss. Wahrscheinlich ab Mitte Juni kehren er und Partnerin Nikki dem Einfamilienhaus-Restaurant für immer den Rücken. „Die Gründe sind vielschichtig. Vorrangig aber, weil wir jetzt unseren kleinen Sohn, den Kilian, haben. Aber natürlich auch wegen der Teuerungen und vor allem wegen Corona“, so Rechberger, den ärgert, dass viele Menschen tatsächlich glauben, jeder Gastronom hätte während der Pandemie Unmengen an Ausgleichshilfen kassiert.