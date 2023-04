Gletscherschmelze, Dürre: Klimawandel im Himalaya

Verlust an Gletschermasse teilweise um 65 Prozent unterschätzt

Die Berechnungen ergaben, dass der Masseverlust von Gletschern, die in Seen münden, bisher im Durchschnitt um rund 6,5 Prozent unterschätzt wurde. Der Verlust im zentralen Himalaya lag sogar zehn Prozent über den vorherigen Analysen, da dort die Gletscherseen am schnellsten gewachsen sind. Ein drastischer Sonderfall sei der Galong See, wo der Verlust an Gletschermasse sogar um 65 Prozent unterschätzt worden sei.