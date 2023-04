Trio nach Coup in zwei Tiroler Hotels festgenommen

Den ersten Coup landete das Trio um 11.15 Uhr in Fiss. Die 20-Jährige gaukelte an der Rezeption vor, ein Zimmer mieten zu wollen und lenkte so das Personal ab. Einer der beiden Männer schlich sich unterdessen in die Privaträume der Hoteliers. Rund 500 Euro und eine Halskette aus Gold erbeutete er.