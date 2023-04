Trainer Messner: „Interessiert mich erst im Mai“

Der Trainer mahnt zur Vorsicht

Nach 21 Runden sind die „Rotjacken“ Dritter, zwei Punkte hinter St. Pölten, einen hinter Linz. Und der GAK hat den Aufstieg nun in der eigenen Hand - beide Konkurrenten müssen noch in die Merkur Arena, wo die Athletiker bisher ungeschlagen sind. „Es sind noch neun Spiele. Interessieren tut es mich im Mai - wenn es dann immer noch so ausschaut, können wir drüber diskutieren“, mahnt Trainer Gernot Messner zur Vorsicht. Und sagt seinen Spielern auch klipp und klar: „Wer glaubt, dass wir schon etwas erreicht haben, ist fehl am Platz! Wir müssen weiterhin von Spiel zu Spiel schauen.“