Winter gibt in Osterferien wieder Comeback

Nachdem am heutigen Samstag die Temperaturen noch zwischen 13 und 17 liegen, sich Sonne und Wolken abwechseln (geringe Gewittergefahr im Süden inklusive), kühlt es dann am Sonntag ab. In der Obersteiermark setzt dabei schon am Vormittag Schneefall in höheren Lagen ein. „Gegen Abend hin sinkt die Schneefallgrenze bis auf 700 Meter - in der Nacht schneit es dann bis in die Täler hinunter“, sagt Meteorologe Sebastian Koblinger vom Wetterdienst Ubimet. Im Süden sollte es bei Temperaturen von tagsüber bis zu 16 Grad aber beim Regen bleiben.