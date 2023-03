Wagner-Söldner kam frei und mordete gleich wieder

Mehr als 5000 ehemalige Häftlinge, die für die Söldner-Gruppe Wagner in den Kampf gezogen waren, sind laut dem Chef der Privatarmee, Jewgeni Prigoschin, nach ihrem Einsatz in der Ukraine vertragsgemäß begnadigt worden. Unter ihnen befinden sich Gewalttäter, Vergewaltiger und Killer. Auch der 28-jährige Rossomachin war wegen Mordes zu 14 Jahren in einer Strafkolonie verurteilt worden. Er ließ sich mit der Aussicht auf Freilassung im Herbst von Wagner rekrutieren - am 21. März lief sein Vertrag aus und er durfte in sein Heimatdorf Novyj Burets in der Oblast Kirow zurückkehren.