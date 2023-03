Gruppe Wagner verliert Tausende Söldner

Die russische Söldnerguppe Wagner hat im Krieg in der Ukraine hohe Verluste hinnehmen müssen - Experten schätzen, dass jeder zweite Soldat in der Privatarmee gefallen oder verletzt worden sein könnte. In der nächsten Zeit werden Wagner der Großteil ihrer verbliebenen Kämpfer auf einen Schlag abhandenkommen: Bei vielen Soldaten, die aus dem Gefängnis rekrutiert wurden, läuft der Vertrag aus.