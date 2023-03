Luxus pur: Die teuerste Geige der Welt in Wien!

„Die Idee zum Bau des Instruments hatten mein ehemaliger Schulkollege Karl Großschädl und dessen Freund Kurt Assam“, erklärt Russ im „Krone“-Gespräch, „die beiden handeln mit Osmium, und wir wollten damit etwas ganz Neues und Großartiges machen. Ich habe mich schon in der Geigenbauschule auf Intarsienarbeiten spezialisiert und sah darin eine ganz besondere Herausforderung.“ Eine weitere muss man sagen, denn der gebürtige Leibnizer hat sich bereits vor drei Jahren an ein ganz spezielles Projekt gewagt und für den Sultan von Oman die einst teuerste neue Geige der Welt gebaut: „Sie ist mit den wertvollsten Steinen verziert, und ihre Existenz war bis zum Tod des Sultans ein Geheimnis, über das ich nicht sprechen durfte. Heute wird das Instrument in der Oper von Muskat ausgestellt.“